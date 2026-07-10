Nick Rhodes dei Duran Duran ha visitato la Reggia di Caserta e ha descritto il luogo come di “straordinaria bellezza”. Ha affermato di aver visto molte immagini prima di arrivare, ma di non essere preparato a ciò che ha trovato. La Reggia, con i suoi vasti giardini e gli interni sontuosi, ha lasciato il musicista impressionato. La visita si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sui momenti specifici.

«Avevo visto tante immagini della Reggia di Caserta, ma non ero preparato a tutto questo». Le parole di Nick Rhodes raccontano meglio di qualsiasi cronaca la meraviglia provata dal tastierista e cofondatore dei Duran Duran durante la visita privata al Palazzo Reale, poche ore prima del concerto che ieri sera ha richiamato diecimila spettatori in piazza Carlo di Borbone. Affascinato dalla monumentalità dello Scalone reale, dagli affreschi, dai marmi e dagli Appartamenti storici progettati da Luigi Vanvitelli, Rhodes ha voluto soffermarsi a lungo per conoscere la storia del complesso monumentale, facendo domande sulle collezioni e sul patrimonio custodito nel museo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Duran Duran, Nick Rhodes incantato dalla Reggia di Caserta: «Un luogo di straordinaria bellezza»

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