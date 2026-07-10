Duran Duran Nick Rhodes ammira la Reggia | Straordinaria

Il tastierista dei Duran Duran ha visitato la Reggia di Caserta ieri pomeriggio alle 18, prima di un concerto in piazza Carlo di Borbone. Ha descritto il complesso come “straordinario”.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Reggia di Caserta ha conquistato il tastierista dei Duran Duran, Nick Rhodes. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, il musicista della storica band inglese che ha venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo ha fatto visita al Complesso vanvitelliano prima del concerto in piazza Carlo di Borbone. Rhodes è rimasto sbalordito dalla magnificenza dello Scalone reale. L’artista ha ammirato il rigore classico e la scenografia barocca dell’imponente accesso al piano superiore del Palazzo reale con la monumentale rampa centrale e quelle laterali che conducono al Vestibolo Superiore. Il musicista ha percorso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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