I Duran Duran annunciano tre concerti in Italia a luglio, tra Verona e Caserta. La band si esibirà in queste città nelle date stabilite, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici. La formazione ha attraversato periodi di difficoltà interne, ma ha mantenuto la presenza sul palco durante la tournée estiva. Non sono stati comunicati altri aspetti relativi alle modalità di organizzazione o ai partecipanti degli eventi.

Quali città italiane ospiteranno le tre date estive dei Duran Duran?. Come ha fatto la band a superare le crisi interne?. Perché l'industria musicale oggi preferisce le singole star ai gruppi?. Quali rischi corre un artista quando esprime opinioni politiche sul palco?.? In Breve Tour estivo: 7 luglio Arena Verona, 9 luglio Reggia Caserta, 11 luglio Codroipo. John Taylor cita l'influenza di Motown e blues di Chicago nel suo stile. Collaborazione con Victoria dei Måneskin per la cover di Psycho killer. Riferimento a Springsteen e Lady Gaga sul tema dell'impegno politico degli artisti. I Duran Duran tornano in Italia a luglio con tre tappe tra Verona, Caserta e Codroipo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Duran Duran in Italia: 3 date a luglio tra Verona e Caserta

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Temi più discussi: Simon Le Bon: I Duran Duran e l'Italia si amano a vicenda; John Taylor dei Duran Duran: sono sobrio da 31 anni, ma un tempo pensavo solo agli spacciatori. Amo il Boss per come si espone contro Trump; Caserta, i concerti di Un’estate da Belvedere:da Gigi D’Alessio ai Duran Duran; John Taylor: A 30 anni pensavo che fosse tutto finito, persi fiducia nei Duran Duran. Ho scoperto i Måneskin dal dentista.

Los puertos de la etapa reina del #GirodItalia (151 km) Passo Duran (12 km al 8,2%) Coi (5,8 km al 9,7%) Staulanza (12,4 km al 6,8%) Giau (9,9 km al 9,2%) Falzarego (10,5 km al 5,5%) Piani de Pezzé (5,2 km al 9,1%) x.com

Il cantante principale dei Duran Duran, Simon Le Bon, agita la bandiera a scacchi. reddit

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