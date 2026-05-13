I Duran Duran hanno dichiarato che prenderanno parte al Festival di Glastonbury solo se avranno il ruolo di headliner. La band britannica, nota per le numerose performance dal vivo, non si è mai esibita in questa manifestazione fino ad ora. La loro partecipazione al festival, uno degli eventi musicali più importanti, dipende quindi dalla posizione che ricopriranno sul palco. Nessun altro dettaglio sulle date o altri impegni è stato ancora annunciato.

I Duran Duran mettono le cose in chiaro sulle prossime attività live ed in particolare sul Festival Di Glastonbury, dove la band non si è mai esibita nel corso della loro carriera. Le ultime date dei Duran Duran nel Regno Unito si sono tenute nell’ottobre 2025, quando si sono esibiti come headliner nelle principali arene al coperto, la Motorpoint Arena di Nottingham e la Co-op Live di Manchester. Sono stati gli headliner della serata di chiusura di Latitude 2024 ed hanno suonato anche alla cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth a Birmingham nel 2022. Il festival del Worthy Farm si è preso il cosiddetto “ fallow year”, annunciando poco dopo la fine della scorsa edizione un anno di’ stop, al fine di permettere al terreno di rigenerarsi e ridurre l’impatto ambientale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Duran Duran rivelano: “Parteciperemo a Glastonbury solo se saremo headliner”

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