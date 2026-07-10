Più di 2.000 appassionati e 250 vetture giapponesi hanno partecipato al Drifter Movie x Japanese Cars Meeting, tenuto presso la fiera di Cesena. L’evento si è svolto il 2 luglio, con numerosi veicoli che hanno attirato gli occhi degli spettatori. La giornata ha celebrato la cultura JDM e il rapporto tra l’attore protagonista di una saga cinematografica e la community mondiale degli appassionati di automobili.

Oltre 2.000 appassionati e 250 vetture giapponesi nei giorni scorsi hanno preso parte a Cesena Fiera all’evento Drifter Movie x Japanese Cars Meeting, trasformando la giornata del 2 luglio in una grande celebrazione della cultura JDM (Japanese Domestic Market) e del legame che unisce da sempre Sung Kang alla community automotive internazionale. Conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Han nella saga ‘Fast & Furious’, Sung Kang è stato protagonista di una giornata ricca di incontri, emozioni e condivisione. Accanto alla presentazione del suo nuovo film ‘Drifter’, di cui è regista e protagonista, il pubblico ha potuto assistere in anteprima esclusiva alla proiezione del trailer ufficiale e partecipare a sessioni di meet&greet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duemila appassionati alla Fiera per Han di ’Fast & Furious’

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