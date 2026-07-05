Fast & Furious 11 | Vin Diesel conferma che Fast Forever sarà il finale definitivo della saga

Vin Diesel ha annunciato che il prossimo film della serie, intitolato Fast & Furious 11 e con il titolo provvisorio Fast Forever, sarà l’ultimo capitolo del franchise principale. La conferma è arrivata attraverso dichiarazioni pubbliche dell’attore, che ha sottolineato come questa produzione chiuderà la saga. La pellicola rappresenta il capitolo conclusivo di un percorso iniziato diversi anni fa, con la distribuzione prevista in futuro. Non sono state annunciate ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

Il lungo viaggio della saga di Fast & Furious sta per giungere al suo traguardo definitivo. Vin Diesel ha ufficialmente confermato che Fast & Furious 11 (il cui titolo ufficiale sembra essere Fast Forever ) rappresenterà il gran finale del franchise principale. Dopo anni di speculazioni, cambi di rotta e promesse di trilogie, la celebre saga action incentrata sulle corse clandestine e sulle missioni ad alto rischio si prepara a spegnere i motori. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo capitolo finale e, soprattutto, riuscirà a dare una conclusione degna a una storia così longeva? Il dietro le quinte di Fast Forever: l’addio alla trilogia. Quando Fast X è arrivato nelle sale nel 2023, era stato presentato come la prima parte di un finale diviso in due film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Fast & Furious 11 – Vin Diesel, Cristiano Ronaldo, Paul Walker Return | Fast Forever Update 2026

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