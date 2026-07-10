Due metodi di sopravvivenza a Cuba

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cuba, alcuni cittadini coltivano orti e gestiscono piccoli negozi per far fronte alla crisi, mentre altri si affidano a spedizioni di cibo dall'estero tramite piattaforme di acquisto online. Le attività di agricoltura e commercio locale rappresentano una risposta diretta alle difficoltà economiche, mentre le importazioni tramite servizi di consegna sono un’alternativa per ottenere beni di prima necessità. Entrambi i metodi si affiancano per sopravvivere alle sfide quotidiane.

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Per rispondere alla crisi c'è chi si dedica ad agricoltura e piccoli commerci, e chi si fa mandare cibo dall'estero attraverso gli "Amazon cubani" Da quando a gennaio l’amministrazione statunitense di Donald Trump ha bloccato l’arrivo del petrolio a Cuba e stretto ulteriormente le misure dell’embargo che dura da decenni, la vita sull’isola è diventata ancora più difficile. L’assenza di carburante sta bloccando i trasporti e le consegne, sta condizionando i lavori agricoli, ha praticamente azzerato il turismo e ha avuto ripercussioni su ogni settore economico. Il petrolio era anche usato per alimentare le centrali elettriche, e i blackout già lunghissimi ora durano anche 20-22 ore al giorno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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