Cuba assedio alla popolazione | modalità sopravvivenza

La giornata inizia con una visita all’Ospedale pediatrico William Soler, situato nel cuore dell’Avana. È la terza mattina consecutiva che mi trovo in questa struttura, uno dei principali centri di assistenza per i bambini nel paese. La città si muove tra le strade affollate e le persone che cercano di affrontare le difficoltà quotidiane, tra cui le limitazioni imposte dall’assedio economico.

La terza mattina all’Avana raggiungo l’Ospedale pediatrico William Soler, uno dei principali ospedali del paese. L’edificio è fatiscente. Nella sala d’attesa, un immenso salone con due grandi portoni ai lati opposti spalancati perché entri la luce del sole, poche sedie, genitori in silenzio, bambini che aspettano. “Guarda quanto è vecchia quella bilancia” mi dice, scuotendo la testa, la mamma di una bambina, indicandomi una bilancia per pesare i neonati. Effettivamente, guardandola meglio, mi ricorda quelle che ho visto nei film d’epoca. Mi viene a prendere il dottor Alioth Fernandez, primario di anestesia, che mi accoglie con un sorriso e una ferma stretta di mano.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses

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