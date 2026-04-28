Le strade dell’Avana sono deserte, con negozi vuoti e senza energia elettrica, mentre le stazioni di rifornimento sono chiuse. La popolazione affronta quotidianamente una crisi di approvvigionamento di cibo, carburante e elettricità, con molte persone che si rivolgono al mercato nero per sopravvivere. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno, senza segnali di miglioramento.

di Paolo Di Falco e Stella Elgersma “ No hay nada. No hay comida, no hay corriente, no hay combustible ” Nelle strade dell’ Avana l’assedio statunitense si riassume così: cibo, elettricità, carburante. Il resto, a Cuba, viene dopo. O non viene affatto. Spesso non servono neanche le parole perché a parlare sono gli s caffali vuoti delle bodegas statali, i quartieri al buio per giorni interi e le pompe di benzina spente. Da Miramar ad Alamar, da Cabo de San Antonio a Punta de Maisí, il ritornello rimane lo stesso: no hay. E quel “non c’è” non è un semplice lamento ma il risultato di una stretta politica e militare che, dall’inizio dell’anno, ha tagliato all’isola la sua risorsa più vitale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuba sotto assedio, l’isola soffoca senza cibo, elettricità, carburante: così la sopravvivenza passa dal mercato nero. Il reportage e il video

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