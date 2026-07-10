Durante un controllo ambientale, le forze della guardia di finanza hanno scoperto una vasta discarica abusiva, con rifiuti ammassati su un’area di diverse decine di metri quadrati. Tra i rifiuti sono stati trovati anche oggetti destinati ai bambini, come giocattoli e vestiti. In mezzo ai rifiuti sono stati individuati anche corpi di animali morti e materiali pericolosi abbandonati.

Un’attività di controllo del territorio finalizzata alla tutela dell’ambiente ha portato alla luce uno scenario di profondo degrado sociale e umano nel cuore della provincia veneta. Quella che per i militari sembrava profilarsi come una consueta operazione di contrasto agli illeciti legati allo smaltimento dei materiali di scarto ha svelato una realtà agghiacciante, rimasta a lungo invisibile alle istituzioni locali. Nel corso di un’ispezione mirata nel comune di Castelfranco Veneto, le forze dell’ordine si sono imbattute in una vasta area trasformata in deposito di immondizia a cielo aperto, scoprendo che al suo interno, in condizioni igieniche drammatiche, sopravviveva un intero nucleo familiare composto da una coppia e dai loro due figli piccoli, rispettivamente di appena 6 e 2 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Due bimbi lì…”. Guardia di finanza scopre maxi discarica abusiva, poi il vero orrore in mezzo ai rifiuti

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