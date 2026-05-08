Maxi discarica abusiva nella cava | sequestrati 340mila metri cubi di rifiuti scattano le indagini

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di una cava di calcare nel Casertano, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 340 mila metri cubi di rifiuti accumulati illegalmente. L’intervento è stato effettuato dopo che è stato scoperto un sito di smaltimento non autorizzato, che ha portato alle indagini per verificare l’origine e la provenienza dei materiali. La scoperta ha portato all’avvio di accertamenti da parte delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una presunta discarica abusiva realizzata all’interno di una cava di calcare nel Casertano. È questo il quadro emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che, nella giornata di oggi, hanno portato i Carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta a eseguire un decreto di sequestro disposto dal Gip. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare della cava, insieme al direttore responsabile dei lavori, avrebbe gestito un’attività di conferimento e deposito di materiali definiti “terre e rocce da scavo”, provenienti dai cantieri dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.🔗 Leggi su Anteprima24.it

maxi discarica abusiva nella cava sequestrati 340mila metri cubi di rifiuti scattano le indagini
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