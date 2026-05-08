Maxi discarica abusiva nella cava | sequestrati 340mila metri cubi di rifiuti scattano le indagini

Nella zona di una cava di calcare nel Casertano, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 340 mila metri cubi di rifiuti accumulati illegalmente. L’intervento è stato effettuato dopo che è stato scoperto un sito di smaltimento non autorizzato, che ha portato alle indagini per verificare l’origine e la provenienza dei materiali. La scoperta ha portato all’avvio di accertamenti da parte delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una presunta discarica abusiva realizzata all’interno di una cava di calcare nel Casertano. È questo il quadro emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che, nella giornata di oggi, hanno portato i Carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta a eseguire un decreto di sequestro disposto dal Gip. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare della cava, insieme al direttore responsabile dei lavori, avrebbe gestito un’attività di conferimento e deposito di materiali definiti “terre e rocce da scavo”, provenienti dai cantieri dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi discarica abusiva nella cava: sequestrati 340mila metri cubi di rifiuti, scattano le indagini Notizie correlate Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiutiPomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di... Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiutiOttocento metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati nel piazzale di un’abitazion: indagate tre persone, coinvolte anche alcune imprese... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Isola d'Elba, scoperta maxi discarica abusiva a Portoferraio: sequestrate 40 tonnellate di rifiuti pericolosi. FOTO; Maxi discarica abusiva a Petronà, la Procura di Crotone chiude le indagini: sei indagati; Rifiuti edili ed elettrodomestici accatastati: i droni scoprono discarica abusiva a Ciampino; Doppio blitz della Polizia locale: sequestrate un'officina abusiva e una maxi discarica. Scoperta officina abusiva e sequestrata maxi discarica ad AgrigentoLa polizia locale di Agrigento ha eseguito, in due distinti interventi, un sequestro nell’ambito di attività finalizzate al contrasto di reati ambientali ... grandangoloagrigento.it Discarica abusiva a Portoferraio: sequestrate 40 tonnellate di rifiuti pericolosiMaxi operazione della Guardia di Finanza contro gli illeciti ambientali all’Isola d’Elba. I militari della Sezione Operativa Navale hanno sequestrato un’area di circa 1.000 metri quadrati adibita a ... gonews.it Discarica abusiva scoperta a Spoltore: blitz dei carabinieri forestali - facebook.com facebook Rifiuti edili ed elettrodomestici accatastati: i droni scoprono discarica abusiva a Ciampino ift.tt/VPsbHDa x.com