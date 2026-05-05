Elba maxi discarica abusiva | 40 tonnellate di rifiuti sequestrate

A Portoferraio, sull'isola d'Elba, sono state sequestrate circa 40 tonnellate di rifiuti provenienti da una discarica abusiva. Le forze dell'ordine hanno individuato la presenza di macchinari pesanti nascosti nell'area, riuscendo a scoprirli nonostante gli sforzi di occultamento. Durante i controlli, sono state trovate sostanze pericolose che si sono sparse nel terreno, sollevando preoccupazioni sulla possibile contaminazione ambientale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a nascondere macchinari pesanti senza essere scoperti?. Quali sostanze pericolose sono finite nel terreno di Portoferraio?. Chi è il responsabile del deposito di queste 40 tonnellate?. Quali danni subirà l'ecosistema dell'isola per questo sversamento?.? In Breve Sequestrati camion, ruspa, betoniere e componenti meccaniche tra i rifiuti.. Rischio contaminazione ecosistema locale per presenza di cisterne e materiali pericolosi.. Un uomo segnalato alle autorità giudiziarie per violazione norme ambientali.. Indagini in corso su modalità di deposito massivo nel territorio di Portoferraio.. La Guardia di Finanza...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elba, maxi discarica abusiva: 40 tonnellate di rifiuti sequestrate Maxi discarica abusiva all'Elba, scatta il sequestro Notizie correlate Discarica abusiva all’Isola d’Elba: sequestrate 5 tonnellate di rifiuti a Porto Azzurro, una denunciaPORTO AZZURRO (LIVORNO) – Una discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, dalla guardia di finanza. Isola d'Elba, sequestrata maxi discarica abusiva con 5 tonnellate di rifiutiUna discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro dalla guardia di finanza. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Isola d'Elba, scoperta maxi discarica abusiva a Portoferraio: sequestrate 40 tonnellate di rifiuti pericolosi. FOTO; Discarica abusiva a Portoferraio: sequestrate 40 tonnellate di rifiuti pericolosi. Discarica abusiva a Portoferraio: sequestrate 40 tonnellate di rifiuti pericolosiMaxi operazione della Guardia di Finanza contro gli illeciti ambientali all’Isola d’Elba. I militari della Sezione Operativa Navale hanno sequestrato un’area di circa 1.000 metri quadrati adibita a d ... gonews.it Sequestro discarica abusiva all’Elba con 40 tonnellate di rifiutiSequestrata dalla guardia di finanza una discarica abusiva di circa 1.000 metri quadrati all'isola d'Elba, a Portoferraio. controradio.it Appuntamento per venerdì 8 maggio, alle ore 18.30, all'auditorium di via Elba, con il convegno: "Riflessioni sulla legalità". L'incontro cade in occasione della "Giornata della Legalità" che si celebra a maggio. Tra i relatori: il magistrato Daniele Colucci, Preside - facebook.com facebook Camion, ruspe, betoniere: scoperti 1000 metri quadri di discarica abusiva all’Isola d’Elba x.com