Una persona deve sottoporsi a un intervento per la cataratta, in particolare sull'occhio destro, che sta peggiorando. La persona ha riferito che il tempo di attesa previsto è di due anni e che l’intervento sarà a pagamento, con un costo di circa 600 euro. La persona ha espresso la necessità di intervenire prima, a causa del peggioramento della vista.

"Devo operarmi alla cataratta, soprattutto l’occhio destro vedo che sta peggiorando. E alla fine andrò a pagamento, una dottoressa mi ha detto che sono 600 euro: non posso aspettare due anni". Luigi (nome di fantasia) ha prenotato lo scorso 19 maggio tramite il Servizio sanitario nazionale e l’appuntamento glielo hanno dato per il 26 giugno del 2028 all’ospedale di Faenza. Oltre due anni di attesa per accedere all’intervento. "Per il momento mi hanno detto che non c’è possibilità prima, ed eventualmente di ripassare e vedere se si è liberato un posto – dice Luigi –. L’operazione non è urgente, però è da fare. Ora ho deciso di aspettare l’autunno, vedere come va. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due anni per una cataratta: "Andrò a pagamento"

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Noi abbiamo deciso nell'autunno di due anni fa di provare a lavorare su alcuni grandi classici per riportarli in televisione. Il primo che abbiamo preparato e mandato in onda è La ruota della fortuna, ma c'erano già in lavorazione e nel pensiero strategico edi - X x.com

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