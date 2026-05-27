Anne Hathaway rivela | Sono stata cieca da un occhio per dieci anni Avevo una cataratta a esordio precoce

L'attrice ha dichiarato di aver perso la vista da un occhio per dieci anni a causa di una cataratta precoce. Ha spiegato di aver avuto problemi di vista che sono stati risolti solo dopo un intervento e un trattamento specifico. La condizione ha compromesso la vista per un lungo periodo prima della cura. La sua esperienza è stata condivisa in un podcast.

Anne Hathaway ha raccontato in un podcast di essere rimasta cieca ad un occhio per un decennio. L'attrice he rivelato di aver avuto una cataratta da esordio precoce che ha compromesso gravemente la sua vista, finché non si è sottoposta a una cura e a un intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anne Hathaway Shares She Was Legally Blind in One Eye for 10 Years | E! News

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