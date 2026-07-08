Paola Ferrari annuncia | Sarà il mio ultimo Mondiale in Rai tra uno o due anni andrò in pensione

Paola Ferrari ha annunciato che tra uno o due anni andrà in pensione. La giornalista sportiva ha detto che non sarà presente ai Mondiali del 2030 in Rai, ma potrebbe partecipare a un podcast. La sua decisione riguarda il suo futuro professionale e la partecipazione agli eventi sportivi televisivi. Attualmente, non ha specificato ulteriori dettagli sui progetti futuri.

La giornalista sportiva ha annunciato che tra due anni andrà in pensione. Dunque, non sarà lei a raccontare i Mondiali 2030 in Rai, ma potrebbe farlo in un podcast. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Paola Ferrari: «Questo sarà il mio ultimo Mondiale Rai, poi andrò in pensione»

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