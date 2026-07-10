Un giovane di 18 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 16 spinelli. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno effettuato controlli nel territorio, concentrandosi anche sulle giovani generazioni, nell’ambito di un’azione continua contro lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. Durante un intervento, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la droga, e il ragazzo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Procede ininterrotta la lotta senza quartiere dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Dopo il recente intervento che ha portato alla denuncia di un 19enne sorpreso con un panetto di hashish nel centro di Avellino, un nuovo risultato operativo è stato conseguito dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare la diffusione della droga tra i giovani. In tale contesto, in nottata, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio perlustrativo, in una zona periferica e isolata di Baiano ha notato tre giovani con fare sospetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga tra i giovani, 18enne sorpreso con 16 spinelli: denunciato

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