Perugia sorpreso in via Settevalli con una mazza da baseball in metallo | denunciato un 18enne

A Perugia, un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in via Settevalli in possesso di una mazza da baseball in metallo. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. L’oggetto è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato alle autorità per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Non sono state riportate ulteriori dettagli sull’episodio.

È stato denunciato un giovane italiano per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere a Perugia, dopo essere stato sorpreso con una mazza da baseball in metallo durante un controllo della Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio in Via Settevalli, quando gli agenti hanno notato il ragazzo aggirarsi a piedi con l’oggetto. Il controllo della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane, nato nel 2006, è stato individuato dagli agenti della Volante mentre si trovava a piedi in Via Settevalli, nel capoluogo umbro. Gli operatori, insospettiti dalla presenza della mazza da baseball in metallo che il ragazzo portava con sé, hanno deciso di fermarlo per un controllo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Perugia, sorpreso in via Settevalli con una mazza da baseball in metallo: denunciato un 18enne Notizie correlate Leggi anche: Fermato mentre gira per strada con una mazza da baseball in metallo Girava di notte con una mazza da baseball in auto, denunciato un 30enne pregiudicatoI carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 30enne, catanese, già sottoposto alla misura di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perugia, sorpreso a rubare all’interno di un’auto in sosta reagisce sputando -; Sorpreso con tre chili di eroina nascosti nello zaino: arrestato 37enne; Sorpreso in tabaccheria con l'arma in pugno: arrestato il rapinatore seriale; Tenta di ingoiare gli involucri di cocaina per evitare l'arresto: bloccato dalla Polizia. Perugia, sorpreso in via Settevalli con una mazza da baseball in metallo: denunciato un 18enneUn giovane è stato denunciato a Perugia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: aveva con sé una mazza da baseball. virgilio.it Sorpreso con tre chili di eroina nascosti nello zaino: arrestato 37enneStava percorrendo a piedi via Curtatone, a Perugia, quando, alla vista dei carabinieri, è entrato improvvisamente in un negozio. Il comportamento ha insospettito i militari che, impegnati in un serviz ... corrieredellumbria.it Comune di Perugia - facebook.com facebook Struttura di pregio a #Perugia ricerca #Cuoco/a. #lavoro x.com