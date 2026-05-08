Sant’Arcangelo | 18enne sorpreso a spacciare droga ai giovani ai domiciliari

Un ragazzo di 18 anni è stato sorpreso mentre smerciava droga tra i vicoli del centro abitato, nonostante fosse agli arresti domiciliari. La polizia ha fermato l’individuo mentre consegnava sostanze a due giovani, di età sconosciuta, che sono stati identificati come destinatari. Gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di stupefacente e stanno indagando su come il giovane riuscisse a operare senza essere visto.

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? Domande chiave Come faceva il diciottenne a operare indisturbato tra i vicoli?. Chi erano i due ragazzi che ricevevano la droga?. Cosa hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione in casa?. Perché il giudice ha deciso subito per il braccialetto elettronico?.? In Breve Sequestrati 8 grammi di hashish e materiale per confezionamento dosi.. Tra i due acquirenti coinvolti nello scambio era presente un minorenne.. Il GIP ha disposto arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il diciottenne.. Operazione avvenuta durante un servizio di controllo mirato nei vicoli di Sant’Arcangelo.. Un diciannovenne è stato condotto in carcere e posto sotto sorveglianza elettronica a Sant’Arcangelo dopo che i carabinieri lo hanno sorpreso mentre vendeva stupefacenti a due giovani nel corso dello scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Arcangelo: 18enne sorpreso a spacciare droga ai giovani ai domiciliari Notizie correlate Sorpreso ai domiciliari con droga e contanti: arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti... Napoli, sorpreso a spacciare in Piazza Principe Umberto: arrestato 18enneLa Polizia di Stato blocca una cessione di droga in strada a Napoli: hashish e contanti addosso al giovane Il controllo nel pomeriggio Nel pomeriggio... Contenuti e approfondimenti Sant’Arcangelo (PZ), 18enne arrestato per spaccio: hashish ceduto anche a un minoreI Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare lo spaccio di droga tra i giovani e prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Nel fine s ... trmtv.it Sant'Arcangelo: 18enne arrestato, spacciava droga anche a un minoreDurante lo scorso fine settimana. i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito, hanno tratto in arresto un 18enne di o ... lasiritide.it