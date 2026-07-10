dramma sulla strada provinciale auto invade la corsia ucciso ciclista

Un ciclista di 52 anni è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un'auto sulla strada provinciale. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del giorno, quando il veicolo ha invaso la corsia opposta, centrando il ciclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Dramma sulla provinciale, un ciclista di 52 anni è morto dopo essere stato centrato in pieno da un’automobile nelle primissime ore della mattinata di ieri. Erano all’incirca le 7 del mattino quando Antonio Fumagalli, 52 anni, residente a Giussano, stava percorrendo in bicicletta la Strada provinciale 6, da Sovico verso Monza. L’incidente è avvenuto all’altezza del viadotto fra Sovico e Macherio. È qui infatti che dal senso opposto di marcia, diretta verso Milano, proveniva la Toyota Yaris guidata da un automobilista monzese del 1978. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti l’automobilista ha inspiegabilmente perso il controllo della propria vettura e ha invaso la corsia nell’opposto senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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