Invade la corsia travolge e uccide un ciclista | arrestato per omicidio stradale

Un incidente stradale ha causato la morte di un ciclista dopo che un'auto ha invaso la corsia opposta, travolgendolo. L'automobilista coinvolto è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha sbattuto e si è spostato nella corsia opposta, dove si trovava il ciclista, che è stato subito travolto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.