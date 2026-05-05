Invade la corsia travolge e uccide un ciclista | arrestato per omicidio stradale
Un incidente stradale ha causato la morte di un ciclista dopo che un'auto ha invaso la corsia opposta, travolgendolo. L'automobilista coinvolto è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha sbattuto e si è spostato nella corsia opposta, dove si trovava il ciclista, che è stato subito travolto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
L'auto sbanda e invade la corsia opposta dove, in quel momento, stava passando un ciclista. Poi l'investimento, con un bilancio tragico. E la vettura che, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa per alcuni metri fino a un guardrail. È successo nella mattinata di domenica 3 maggio ad Agrate.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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