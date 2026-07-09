Un incidente lungo la strada provinciale 6 a Sovico ha causato la morte di un ciclista di 55 anni. Un'auto, una Toyota Yaris, ha perso il controllo e invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il ciclista. L'impatto è stato violento e immediatamente fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

L’impatto frontale, violentissimo, avviene lungo la strada provinciale numero 6, nel comune di Sovico, tra una Toyota Yaris e un 55enne di Giussano in sella a una bici da corsa. Per motivi ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri, l’automobilista, 48 anni e ricoverato in codice verde in stato di choc, alle sette del mattino di giovedì 9 luglio, avrebbero perso il controllo della macchina, cambiando all’improvviso la traiettoria e invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia, travolgendo in pieno il ciclista, trasportato in condizioni disperate al San Gerardo di Monza e, deceduto per la gravità dei traumi riportati. L’incidente è avvenuto all’altezza del viadotto ferroviario, nel comune della Brianza. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente a Sovico, automobilista perde il controllo della macchina e invade la corsia opposta: muore ciclista di 55 anni

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