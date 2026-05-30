Ferrara donna uccisa con diverse coltellate | fermato il marito

Una donna è stata uccisa con diverse coltellate, e il marito è stato fermato. L’uomo è stato trasferito in questura e ha scelto di non rispondere alle prime domande. La vicenda si è verificata a Ferrara, dove sono ancora in corso le indagini. La polizia ha sequestrato l’arma del delitto e sta ascoltando i testimoni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio.

Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno., La donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate in una casa del quartiere Barco a Ferrara. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e i conoscenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Loredana, uccisa con diverse coltellate a Vignale Monferrato. Fermato l'ex.

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