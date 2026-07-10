dragusin alla fiorentina la fidanzata ioana posta le foto dal viola park

Firenze, 10 luglio 2026 – "Non vedo l’ora di vivere tutto questo con te". Parole firmate Ioana, che i tifosi della Fiorentina hanno già cominciato a conoscere e seguire sui social. Si tratta di Ioana Stan, moglie del nuovo centrale viola Radu Dragusin. Al Viola Park è sbarcata anche lei nel giorno della firma del contratto del centrale arrivato dal Tottenham. Presenza discreta la sua, sui social si mostra spesso allo stadio e dunque i tifosi viola la potranno a breve incrociare in Tribuna al Franchi. https:www.lanazione.itfirenzecronacaecco-la-maglia-del-centenario-3c1c3b67 Una vita insieme, non troppo sotto i riflettori. Coppia lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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