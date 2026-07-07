Il difensore centrale rumeno Radu Dragusin, 24 anni, proveniente dal Tottenham, si è sottoposto oggi, 7 luglio 2026, alle visite mediche a Firenze. Dragusin è arrivato ieri sera e ha firmato un contratto con la squadra locale. Le visite mediche si sono svolte al Viola Park, anticipando rispetto ai tempi previsti. Il giocatore si unisce così alla rosa della squadra per la nuova stagione.

FIRENZE – Visite mediche, oggi 7 luglio 2026, per Radu Dragisin centrale difensivo rumeno, giunto ieri sera a Firenze. Proveniente dal Tottenham, 24 anni, il difensore ha anticipato i tempi rispetto al programma. Poi si è recato al Viola Park per firmare il contratto da circa due milioni di euro a stagione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Firenzepost.it - Fiorentina, Dragusin è arrivato: visite mediche e contratto al Viola Park

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Radu Dragusin è arrivato a Villa Donatello per le visite mediche

Notizie e thread social correlati

Fiorentina: Viery è arrivato. Visite mediche a Villa Donatello e contratto al Viola ParkUn calciatore classe 2005 ha completato le visite mediche a Villa Donatello e ha firmato il primo contratto con la Fiorentina al Viola Park.

Fiorentina, Dragusin alle visite mediche. Può essere il difensore più costoso della storia violaRadu Dragusin si è presentato questa mattina alle visite mediche con la Fiorentina, indossando il nuovo completo da allenamento Joma.

Temi più discussi: Colpo Fiorentina: arriva Dragusin, trovato l'accordo con il Tottenham; Fiorentina, Dragusin atteso per le visite mediche; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Dragusin sbarca a Firenze. Koleosho ora è un intrigo; Fiorentina, difesa sistemata: arriva anche Dragusin.

Corriere dello Sport: Dragusin può arrivare per le visite mediche già oggi. Poi andrà al Viola Park x.com

Fiorentina, Dragusin è arrivato: visite mediche e contratto al Viola ParkVisite mediche, oggi 7 luglio 2026, per Radu Dragisin centrale difensivo rumeno, giunto ieri sera a Firenze. Proveniente dal Tottenham, 24 anni, il difensore ha anticipato i tempi rispetto al programm ... firenzepost.it

Fiorentina, Dragusin in Italia per le visite. Nessuna asta per KoleoshoRadu Dragusin sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore è arrivato in Italia e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche. Arriva in viola in prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto ... sport.sky.it