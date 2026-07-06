Fiorentina colpo a sorpresa | Dragusin per rilanciare le ambizioni viola

La Fiorentina ha raggiunto un accordo di massima per l'acquisto di Dragusin, difensore attualmente al Tottenham. La società viola punta a rafforzare la squadra con questo trasferimento, considerato un colpo importante. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo la definizione finale. La mossa fa parte di un progetto per migliorare le ambizioni sportive della squadra, che vuole rilanciarsi nella prossima stagione.

La Fiorentina ha trovato un accordo di massima per l’arrivo di Dragusin a Firenze. Il difensore del Tottenham sarebbe un colpo davvero ambizioso. Dopo una stagione complicata la Fiorentina vuole rilanciarsi e tornare protagonista, a partire dalla stagione estiva di calciomercato. I gigliati vogliono tornare competitivi, e proprio in quest’ottica nelle ultime ore hanno accelerato per un colpo ambizioso. La Fiorentina ha trovato un accordo di massima per l’arrivo di Dragusin a Firenze. Il difensore del Tottenham sarebbe un colpo davvero ambizioso. – serieanews Dopo l’arrivo di Viery, il la dirigenza viola ha praticamente chiuso, salvo clamorosi colpi di scena, un altro colpo di primo piano in difesa. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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