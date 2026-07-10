Dove vedere in tv Italia-Canada Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

L’Italia giocherà contro il Canada nella penultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. La partita si terrà in programma in televisione e in streaming, con orario e dettagli di trasmissione disponibili online. La squadra italiana ha già affrontato l’Ucraina e altre nazionali nelle precedenti gare del girone. La sfida rappresenta l’ultimo impegno prima delle fasi finali del torneo.

L’Italia affronterà il Canada nella penultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Dopo aver affrontato Ucraina e Belgio in quel di Hong Kong, le azzurre scenderanno nuovamente in campo nella località cinese per fronteggiare l’ambiziosa e temibile compagine nordamericana: servirà disputare una partita di spessore per conquistare una vittoria di fondamentale importanza in ottica classifica generale e qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L’appuntamento è per sabato 11 luglio (alle ore 10.30 italiane). Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento sugli opposti... 🔗 Leggi su Oasport.it

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We like to see a dominant team Canada, but man is it fun when they pull one out of the hat

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