Douglas Luiz partirà con la Juventus in ritiro e sarà valutato nei prossimi giorni. Se le risposte saranno positive, il giocatore brasiliano resterà in squadra. Altrimenti, potrebbe lasciare la Juventus. La decisione definitiva sarà presa dopo questa fase di valutazione.

di Francesco Spagnolo Douglas Luiz partirà con la Juve e in ritiro e sarà valutato nel prossimo mese. In caso di risposte positive resterà in bianconero. Altrimenti sarà cessione. Il rientro a Torino avviene quasi in punta di piedi, ma con la ferma volontà di riprendersi il proprio spazio. Legato ai bianconeri da un lungo accordo fino al 2029, Douglas Luiz ha mostrato sui social la sua intensa preparazione in palestra, palesando motivazione e forza fisica. Per lui si chiude l’esperienza in Inghilterra: terminato il prestito all’Aston Villa, dove era tornato a gennaio in seguito a una parentesi poco fortunata al Nottingham Forest, il brasiliano attende ora di conoscere il proprio futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, tra addio e permanenza: il piano di Spalletti per il giocatore brasiliano

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DOUGLAS LUIZ ACERTA RETORNO

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