Dopo un periodo di assenza, gli Eurobond sono tornati al centro del dibattito. La proposta arriva dalla Spagna, che suggerisce di creare un debito comune europeo per affrontare la crisi energetica e i potenziali shock derivanti da un possibile aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. La questione riguarda la possibilità di emettere strumenti finanziari condivisi per rafforzare la solidarietà tra i paesi membri e garantire risorse in situazioni di emergenza.

Rispuntano gli Eurobond. Di fronte alla crisi energetica e al rischio di dover affrontare un nuovo shock, soprattutto in caso di reale ripresa del conflitto tra Usa e Iran, l’Ue cerca soluzioni. Così nella discussione di ieri all’ Eurogruppo la Spagna ha riproposto il tema del debito comune. Trovando la sponda dell’Italia e della Francia, creando un nuovo asse che si scontra però, come di consueto, con i frugali. L’Eurogruppo parte da un presupposto, messo nero su bianco sul documento finale della riunione: lo shock energetico non preoccupa troppo perché “l’economia dell’area euro si dimostra resiliente”. Certo, la crescita è già in rallentamento e continuerà “a un ritmo più lento rispetto a quanto previsto in precedenza”, con una ripresa attesa, per quanto moderata, nel 2027. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dopo la crisi energetica rispuntano gli Eurobond: la Spagna propone il debito comune

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