La Spagna ha avanzato una proposta per istituire un debito comune europeo, con un volume di 850 miliardi di euro all’anno, basato su eurobond a partecipazione volontaria. La proposta è stata presentata dall’economista del governo spagnolo durante una riunione dell’Eurogruppo. Tra i Paesi che hanno espresso disponibilità a partecipare figura anche l’Italia.

La Spagna ha proposto la creazione di un debito comune europeo, basato su un modello di eurobond a partecipazione volontaria. Il meccanismo è stato proposto dal ministro dell'Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, all'Eurogruppo. Il nuovo strumento, per essere efficace, ha bisogno di almeno cinque Paesi disposti ad aderire, tra cui l'Italia. Nel testo elaborato dal vicepremier e ministro dell'Economia Cuerpo non compare mai il termine "eurobond" – come riporta El Paìs che ha visionato il documento – per evitare polemiche politiche. Ma lo strumento, battezzato come ‘ European Sovereign Facility ’, funziona sul modello degli eurobond: una parte del debito che i singoli Stati dovrebbero emettere verrebbe invece emessa direttamente da Bruxelles, che poi girerebbe i fondi raccolti alle capitali per finanziarne il fabbisogno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - La Spagna propone un piano per finanziare il debito comune con 850 miliardi l'anno. Tra i Paesi volontari anche l’Italia

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