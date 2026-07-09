UE la Spagna propone indebitamento comune fino a 850 miliardi all’anno

La Spagna ha proposto di istituire un indebitamento comune fino a 850 miliardi di euro all’anno per sostenere la liquidità. L’obiettivo è creare un’attività economica condivisa che possa servire da punto di riferimento per le imprese europee e contribuire a ridurre i costi di finanziamento. La proposta mira a rafforzare la stabilità finanziaria e facilitare l’accesso al credito per le aziende. La Commissione europea sta valutando la proposta.

La Spagna sostiene che la liquidità sia fondamentale per creare un’attività sicura comune, che funga da riferimento per le imprese europee e riduca i loro costi di finanziamento. Questo, a sua volta, avrebbe effetti positivi sugli obiettivi di competitività dell’Unione europea, ad esempio mercati dei capitali più integrati e un rafforzamento del ruolo dell’euro come valuta internazionale. La proposta sottolinea anche la necessità di ridurre la frammentazione nell’emissione del debito. Secondo Madrid, se l’UE emettesse titoli con costi di finanziamento pari a quelli tedeschi, un meccanismo di emissione più centralizzato potrebbe generare risparmi di circa 5 miliardi di euro l’anno, che supererebbero i 25 miliardi quando il volume delle emissioni raggiungerà i 5mila miliardi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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