L'acquisto di Khalaili è stato finalizzato, rafforzando il reparto difensivo. L'Inter punta ora su Chalobah, che sarebbe in vantaggio su Alaba e Lucumi, per completare il settore. Contestualmente, è stato acquistato un giovane difensore. La squadra ha anche rafforzato la porta con l'arrivo di un nuovo portiere, mentre sulla fascia destra è stato designato il nuovo titolare.

La questione difesa, ora che anche l’affare Khalaili è stato chiuso, sta diventando centrale. La porta è stata blindata e la doppia mandata l’ha data l’arrivo di Ivan Provedel, mentre la fascia destra ha un nuovo titolare. Adesso per l’Inter è necessario tornare a guardare lì dietro, dove non ci sono più né Francesco Acerbi né Stefan De Vrij e dove bisognerà quindi intervenire con un paio di rinforzi: uno sicuramente pronto subito, un titolare aggiunto che riesca a garantire tempi d’inserimento in squadra rapidi, che sappia gestire la Serie A ma anche la Champions. Insomma, un profilo brillante e maturo che, attenzione, non significa necessariamente over 30 come i due che hanno lasciato per il contratto scaduto; non è una questione anagrafica ma il primo dei due rinforzi in difesa non potrà essere di certo un novellino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Preso Khalaili, ora doppio colpo per l'Inter: Chalobah in pole su Alaba e Lucumi, poi un giovane

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