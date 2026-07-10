Dopo la partita tra Francia e Marocco, si registra un’escalation di tensioni che si può definire come una vera e propria guerra, alimentata dal disagio diffuso. La situazione è descritta come una polveriera pronta a esplodere, con il disagio come causa principale. Nel frattempo, un giornalista si ritrova a partecipare a un incontro con uno psicologo infantile, un’esperienza che definisce come un impulso masochistico.

Per uno dei miei incurabili impulsi masochistici accetto un invito che farei meglio a rifiutare da una apprendista giornalista che mi mette insieme a uno psicologo infantile. Così mi sento recitare la solita demenziale lezioncina sui predoni figli del disagio. Quando obietto che a metterla così si commette l’errore più sciagurato, mi salutano in tutta fretta e rivedendo l’intervista su youtube quel commento è sparito. Pazienza, mea culpa, però insisto: l’Islam di conquista ha molte madri ma la peggiore sta nella viltà occidentale, in quell’ispirarsi allo struzzo convinto che per salvarsi la testa basta metterla sotto la sabbia. Invece serve solo ad accrescere il disprezzo e giusto disprezzo dai conquistatori per i conquistati, imbelli, effemminati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dopo Francia - Marocco scoppia la guerra, come previsto: balliamo su una polveriera ma è colpa del "disagio"

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