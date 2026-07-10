Ilary Blasi ha ripreso la conduzione di Tim Battiti Live su Canale 5 il 9 luglio, sfidando in ascolti la partita tra Francia e Marocco. La trasmissione ha visto la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, che hanno presentato gli artisti e gli eventi in programma. La partita di calcio ha attirato un pubblico più ampio, rendendo più difficile la competizione con il programma televisivo. I dati di ascolto indicano una sfida tra i due eventi, con numeri più elevati per la partita.

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con Tim Battiti Live su Canale 5. Insieme a lei, c’erano Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia a presentare i grandi nomi della musica italiana, Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors e Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, Aiello, Michele Bravi. Ma su Rai 1 sono scese in campo Francia e Marocco per i Mondiali 2026 e non c’è molto da competere nella battaglia dello share per Ilary Blasi. Su Rai 2 è andato in onda il film Mai fidarsi di mio marito e su Rai 3 lo speciale di Overland. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Ilary Blasi.

© Dilei.it - Ascolti tv del 9 luglio, Ilary Blasi sfida Francia-Marocco. Ma è dura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv del 2 luglio, Ilary Blasi sfida i Mondiali. E Gerry Scotti resta soloIl 2 luglio, su Canale 5, è andato in onda il debutto di Tim Battiti Live con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele...

Ascolti tv del 5 maggio, Ilary Blasi trema davanti a MontalbanoIl 5 maggio le principali reti televisive hanno offerto due programmi molto diversi tra loro.

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (2 luglio): i Mondiali fanno il pieno con Spagna-Austria, ma Ilary Blasi non sbaglia al debutto; Cosa guardare stasera in TV se siete stufi dei Mondiali: da Celentano a Ilary Blasi, le alternative alla partita; Tim Battiti Live, pagelle del 2 luglio: Ilary Blasi regina del distacco (7), Rovazzi in trappola (5,5), Annalisa coraggiosa (8,5); Grande Fratello Vip confermato a settembre: cast e formula.

BOOM! Grande Fratello Vip ritorna Settembre con Ilary Blasi. Accanto a lei confermatissime Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Contenti? @davidemaggio #AscoltiTv x.com

Tim Battiti Live con Ilary Blasi, ecco i cantanti del 9 luglioSecondo appuntamento, giovedì 9 luglio 2026, con Tim Battiti Live, il festival musicale organizzato da Radio Norba con i maggiori successi dell'estate. Dopo la parentesi primaverile di Battiti Spring, ... gazzetta.it

Ascolti tv del 2 luglio: Ilary Blasi debutta con Tim Battiti Live contro Spagna-AustriaAscolti tv del 2 luglio al centro della sfida tra Canale 5 e Rai 1, con il debutto di Ilary Blasi a Tim Battiti ... bigodino.it