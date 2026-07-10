Dopo più di venti mesi di detenzione tra arresti domiciliari e carcere, Franco Alfieri è stato rimesso in libertà. Rimane comunque in vigore l'obbligo di dimora. La decisione è stata presa dalla prima sezione penale. Alfieri ha lasciato il carcere di Fuorni e ora può muoversi liberamente, ma con restrizioni. La misura riguarda un procedimento in corso e la decisione non implica assoluzione.

Dopo oltre venti mesi agli arresti domiciliari e un periodo trascorso nel carcere di Fuorni, Franco Alfieri torna in libertà. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, ha accolto l’istanza presentata dai suoi difensori, gli avvocati De Caro e D’Alessandro, disponendo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Per l’ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno resta in vigore l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, misura cautelare alla quale è sottoposto dal 30 settembre 2025 nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti pilotati relativi alla pubblica illuminazione affidati alla Dervit. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Dopo 20 mesi Franco Alfieri lascia i domiciliari. Ma resta l'obbligo di dimora

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