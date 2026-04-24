Arrestato per un furto a Parma viola l' obbligo di dimora per rubare ancora | 20enne ai domiciliari

Un giovane di 20 anni residente in provincia di Reggio Emilia è stato arrestato per aver commesso un furto a Parma e, nonostante fosse già in custodia ai domiciliari per un precedente furto, ha violato le restrizioni e ha commesso un altro reato. L’arresto in flagranza e il richiamo delle autorità non sono stati sufficienti a fermarlo, che ora si trova nuovamente in custodia.

Non è bastato un arresto in flagranza e il richiamo della magistratura a frenare un 20enne residente a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane, incurante delle prescrizioni imposte dal tribunale, dopo la scarcerazione ha commesso un nuovo furto e nel conseguente inasprimento della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Viola obbligo dimora per ristrutturare casa di amico ai domiciliari, arrestato Aversa, viola obbligo di dimora: 46enne finisce ai domiciliariÈ finito agli arresti domiciliari un 46enne residente ad Aversa, destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare eseguito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il magazzino del lusso nel B&b: arrestato ladro del Quadrilatero con 65mila euro di vestiti; Roma Nord, maxi furto di energia in un bar per 28mila euro; Truffe agli anziani: tre arresti a Udine e Torino; Arrestato per un furto a Parma viola l'obbligo di dimora per rubare ancora: 20enne ai domiciliari. Arrestato latitante condannato per furti, lesioni aggravate e drogaIl 45enne di nazionalità marocchina era destinatario di ordinanze di custodia cautelare e condanne definitive, ma si era reso irreperibile da 10 anni ... rainews.it Tentato furto in un supermercato: straniero 34enne arrestato a ModenaLa Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino ucraino di 34 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di tentato furto aggravato. Ieri intorno alle 12:00, la Squadra Volante è inte ... sassuolo2000.it Anche il secondo autore della violenta rapina avvenuta in via Clavature lo scorso 12 aprile è stato identificato e arrestato.... - facebook.com facebook I poliziotti della #squadramobile di Reggio Emilia hanno arrestato sei persone dedite al furto e alla ricettazione di farmaci oncologici ed immunosoppressori ad alto costo custoditi nei depositi farmaceutici dell’Ausl, azienda sanitaria locale, di Reggio Emilia. #2 x.com