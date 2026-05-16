Una donna di 45 anni è stata arrestata ieri dalla Guardia di Finanza con l’accusa di spaccio di droga. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora, decidendo di applicare ai domiciliari la misura cautelare. La donna era stata fermata nel corso di un'operazione antidroga e si trova ora sotto sorveglianza presso la propria abitazione. La decisione del giudice si basa sui risultati dell’indagine e sui rilievi raccolti durante le attività di polizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Obbligo di dimora deciso al termine della udienza di convalida per la 45enne arrestata ieri dalla Guardia di Finanza, e posta agli arrest i domiciliari, per possesso di sostanze stupefacenti. La donna, difesa dall’avvocato Gerardo Giorgione, era stata ritenuta in possesso di circa 10 grammi di cocaina ed oltre 80 grammi di hashish. La perquisizione delle Fiamme Gialle ha permesso inoltre di ritrovare 1 bilancino di precisione e oltre 1000 euro in banconote di vario taglio. Il gip Perrotta quest’oggi ha deciso per la donna l’obbligo di dimora in San Nicola Manfredi e San Giorgio del Sannio. Il pubblico ministero Rosa aveva disposto per la donna gli arresti domiciliari, misura che oggi è stata revocata dal gip Perrotta su richiesta dell’avvocato Gerardo Giorgione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arrestata e posta ai domiciliari per spaccio di droga: il Gip ha deciso per l’obbligo di dimora

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