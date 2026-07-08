Una donna è stata rapinata in strada dopo aver prelevato 1.500 euro allo sportello bancomat di una filiale di Cerro Maggiore. Dopo aver effettuato il prelievo, è stata avvicinata da un individuo che le ha sottratto il denaro e si è allontanato. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, ma le autorità non hanno ancora reso noti dettagli sulle indagini in corso.

Cerro Maggiore (Milano), 8 luglio 2026 – Un prelievo allo sportello bancomat si è trasformato in un incubo. È accaduto nei giorni scorsi alla filiale UniCredit di Cerro Maggiore, dove una donna è stata derubata di 1.500 euro con un raggiro tanto rapido quanto inquietante. A raccontare l'accaduto è il marito della vittima, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda per mettere in guardia altri cittadini. Secondo il suo racconto, la donna si era recata allo sportello automatico in tarda mattinata, poco prima delle 11. Dopo aver aperto la porta dell'area bancomat tramite l'apposito pulsante, è entrata per effettuare un prelievo. Subito dietro di lei avrebbe fatto ingresso anche un uomo, apparentemente un altro cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, donna rapinata in strada dopo aver prelevato 1.500 euro al Bancomat

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