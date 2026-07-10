Donald Trump minacciato dall' Iran sono il primo della lista | intelligence Usa scopre il piano per ucciderlo

Le autorità statunitensi hanno scoperto un piano iraniano per assassinare il presidente, rivelato da informazioni condivise da Israele. Secondo quanto riferito, l'Iran avrebbe dichiarato di essere il principale obiettivo nel tentativo di eliminare Trump. L'intelligence americana ha identificato questa minaccia come prioritaria, e le forze di sicurezza stanno monitorando la situazione. Non ci sono ancora dettagli sui tempi o sui metodi dell’eventuale attacco.

Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali l’Iran avrebbe ordito un piano per assassinare il presidente americano Donald Trump. Parlando con i giornalisti ad Ankara, per il vertice Nato in Turchia, Trump ha recentemente fatto riferimento alle minacce contro di lui. “Sono il primo della lista”, ha detto. Piano dell’Iran per uccidere Trump Del piano iraniano scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo le quali le informazioni rappresenterebbero una possibile escalation nello scontro tra Washington e Teheran. Per l’Iran si tratterebbe di un modo per pareggiare i conti, dopo l’uccisione dell’Ali Khamenei nell’attacco americano e israeliano sul suolo iraniano del 28 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Donald Trump minaccia di far fuori l'Iran in una notte, Teheran chiede la fine della guerra

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