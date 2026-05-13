Trump smentito dall’intelligence Usa | l’Iran non è affatto distrutto

L’intelligence statunitense ha confermato che l’Iran mantiene intatte le proprie capacità militari, smentendo le affermazioni dell’ex presidente che sosteneva di averle annullate. Da settimane, Trump aveva dichiarato di aver distrutto le strutture militari iraniane, ma le ultime valutazioni dei servizi segreti indicano che le forze armate iraniane continuano a essere operative e funzionanti. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione mediorientale.

Donald Trump ripete da settimane di aver annullato le capacità militari dell’Iran, ma la realtà sarebbe ben diversa. A sostenerlo è il New York Times che, sulla base di informazioni dell’intelligence statunitense, afferma che sia falsa “la rappresentazione pubblica, da parte dell’amministrazione Trump, di un esercito iraniano distrutto”. Ciò, infatti, “è in netto contrasto con quanto le agenzie di intelligence statunitensi comunicano ai politici a porte chiuse”, secondo valutazioni classificate risalenti all’inizio di questo mese, che mostrano come “l’Iran abbia riacquistato l’accesso alla maggior parte dei suoi siti missilistici, delle rampe di lancio e delle strutture sotterranee”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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IRGC Navy Insults Trump on Open Radio Channel Amid US-Iran Tensions | APT

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