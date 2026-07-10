Donald Trump conferma | Gli Usa continueranno a negoziare con l’Iran ma il cessate il fuoco è finito

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il paese continuerà a negoziare con l’Iran, ma ha anche confermato che il cessate il fuoco tra le due nazioni è finito. Questa dichiarazione arriva dopo un periodo di tensioni e negoziati interrotti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o prossimi passi. La comunicazione sottolinea che, nonostante il proseguimento delle trattative, non ci sarà più un'interruzione delle ostilità.

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno accettato di proseguire i negoziati con l’Iran, ma ha anche ribadito che il cessate il fuoco tra Washington e Teheran è terminato. “La Repubblica islamica dell’Iran ci ha chiesto di continuare i ‘colloqui’”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Abbiamo accettato, ma gli Stati Uniti hanno detto loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato!”. Già al vertice della Nato di Ankara, il presidente Usa aveva dichiarata “finita” la tregua con Teheran, dando il via a due giorni di bombardamenti contro la Repubblica islamica. La Casa bianca però aveva annunciato che gli Stati Uniti erano pronti a rispettare i termini del memorandum d’intesa firmato il 17 giugno scorso con l’Iran, a condizione che Teheran facesse altrettanto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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