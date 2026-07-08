Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il cessate il fuoco con l’Iran è terminato, dichiarando che gli iraniani sono dei “bugiardi”. La comunicazione è arrivata tramite un tweet in cui ha scritto: “Per me è finita”. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze o sui passaggi successivi, ma la dichiarazione segna la fine di un accordo temporaneo tra le due parti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che il cessate il fuoco con l’Iran è “finito”, definendo gli iraniani dei “bugiardi”.?“Per me è finita. Non voglio più avere a che fare con loro”, ha detto l’inquilino della Casa bianca prima del vertice della Nato in corso nella capitale della Turchia, Ankara. “Sono spazzatura. Sono persone malate. Sono gestiti da persone malate”, ha aggiunto il presidente Usa in piedi accanto al segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte. “Per quanto mi riguarda, parlare con loro è una completa perdita di tempo”. Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte una nuova ondata di raid... 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Tpi.it - Il presidente Usa Donald Trump annuncia: “Il cessate il fuoco con l’Iran è finito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donald Trump annuncia lattacco allIran

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”. Usa rispondono con raid, Teheran attacca Kuwait e BahreinL’Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrein, rispondendo ai raid statunitensi su obiettivi militari nell’area dello Stretto di Hormuz.

Iran, la guerra in diretta, Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz. Teheran avverte: “È violazione del cessate il fuoco”Il governo statunitense ha annunciato l'avvio di un'operazione chiamata “Project Freedom” con l'obiettivo di liberare le navi bloccate nello stretto...

Temi più discussi: Vertice Nato, Trump rinnova le critiche agli alleati e a Meloni; L’Europarlamento contro la FIFA: Avviare indagine sui legami tra Infantino e Trump; Tajani: Parole Trump si commentano da sole. Crosetto: Le persone passano ma con gli Usa i rapporti devono restare; Trump e Meloni, dall'idillio alla rottura: cosa è successo.

Il Porretta Soul Festival rinuncia al patrocinio Usa, 'no a Donald Trump'. Il direttore artistico: Finché c'è lui presidente non lo posso accettare #ANSA x.com

Hyderabad ottiene 'Donald Trump Avenue' mentre la strada vicino al consolato USA viene rinominata in onore del presidente degli Stati Uniti | News18 reddit

Vertice NATO, oggi Trump vede Zelensky. Meloni: col presidente USA rapporti cordialiAGI - Chi pensava che ridurre al minimo la sessione di lavoro del vertice Nato avrebbe contenuto Donald Trump, limitandone dichiarazioni e colpi di scena e forse scongiurando il rischio di un summit d ... msn.com

Bologna, il Porretta Soul Festival rinuncia al patrocinio Usa: No a Donald TrumpIl direttore artistico Graziano Uliani: Finché c'è lui presidente non lo posso accettare. È la prima volta che accade ... corrieredibologna.corriere.it