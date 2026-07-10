Domenica c’è il Palio del Pattino

Svelati i nomi dei dieci equipaggi dei rioni che domenica animeranno la 26esima edizione del Palio del Pattino di Grottammare, sulla distanza delle 5 miglia marine. Il via è fissato alle ore 17.30 con partenza dalla spiaggia di fronte a piazza Kursaal. Nella competizione c’è un equipaggio tutto femminile, quello del rione San Pio composto da Silvia Biondi e Silvia David e poi un equipaggio misto, quello del quartiere Lame, detentore del titolo, con Raffaella Pazitor e Christian Griglio. I colori del quartiere Azzolino saranno difesi da Andrea Cardi e Andrea Scartozzi: il quartiere Casette ha affidato il pattino all’equipaggio composto da Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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