Domenica c’è il Palio del Pattino
Domenica si svolgerà la 26esima edizione del Palio del Pattino a Grottammare. Sono stati annunciati i nomi dei dieci equipaggi che parteciperanno, rappresentanti dei diversi rioni. La competizione si terrà sulla distanza di cinque miglia marine. I partecipanti si preparano a sfidarsi in questa tradizionale gara che richiama appassionati e spettatori lungo la costa.
Svelati i nomi dei dieci equipaggi dei rioni che domenica animeranno la 26esima edizione del Palio del Pattino di Grottammare, sulla distanza delle 5 miglia marine. Il via è fissato alle ore 17.30 con partenza dalla spiaggia di fronte a piazza Kursaal. Nella competizione c’è un equipaggio tutto femminile, quello del rione San Pio composto da Silvia Biondi e Silvia David e poi un equipaggio misto, quello del quartiere Lame, detentore del titolo, con Raffaella Pazitor e Christian Griglio. I colori del quartiere Azzolino saranno difesi da Andrea Cardi e Andrea Scartozzi: il quartiere Casette ha affidato il pattino all’equipaggio composto da Giuseppe Sforza e Fabio Perozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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