Domenica alle 18:30 si terrà allo Stadio Buon Riposo il Palio dei Micci, con la tradizionale corsa dei piccoli cavalli. La manifestazione si svolge dopo le vittorie ottenute nel Miccio Canterino e nella Staffetta delle Contrade, entrambe organizzate recentemente. Per l’occasione, sarà inaugurato un nuovo palco araldico che si aggiunge alle strutture dell’evento. La corsa rappresenta un appuntamento atteso dagli appassionati della tradizione locale.

Dopo il doblete del Pozzo con le vittorie nel Miccio Canterino e nella 58esima edizione della Staffetta delle Contrade, è iniziato il conto alla rovescia per il Palio dei Micci domenica alle 18,30 allo Stadio Buon Riposo. Dopo che l’anno scorso il Leon D’oro ha conquistato la sua sesta vittoria mentre la Quercia ha calato il triplete vincendo Tema, Corteo Storico ed Alabarda D’Oro. "E’ la manifestazione più importante – ricorda il presidente della Pro Loco Antonio Giorgi, in sella da due anni – perché dal Palio sono sorte tutte le iniziative collaterali. Ed è quella dove le contrade si mettono in mostra davanti a oltre 8mila persone. Per l’anniversartio ci sarà un nuovo palco araldico, più idoneo alla manifestazione, più bandiere e abbellimenti in tutto lo stadio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aspettando il Palio . Domenica corsa dei micci col nuovo palco araldico

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