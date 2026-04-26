Muro Consiglio | Dolomiti Bellunesi e Trento si fermano sullo 0-0

Nel match tra Dolomiti Bellunesi e Trento, giocato allo stadio Zugni Tauro davanti a circa mille spettatori, il risultato finale è stato uno 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare durante l'incontro, che si è concluso senza reti. La partita si è svolta senza cambi di risultato fino al fischio finale dell'arbitro.

? Cosa sapere Dolomiti Bellunesi e Trento pareggiano 0-0 allo Zugni Tauro davanti a mille spettatori.. Il portiere Consiglio blocca i tiri del Trento chiudendo la prima stagione professionistica.. Lo stadio Zugni Tauro ha ospitato il pareggio tra Dolomiti Bellunesi e Trento per lo 0-0 che sancisce la chiusura della prima stagione dei padroni di casa nel calcio professionistico, con oltre mille spettatori presenti a testimoniare un impegno di alto livello. La sfida, conclusasi senza reti nonostante le abbondanti occasioni, vede i ragazzi di A. Bonatti strappare un punto prezioso contro una delle squadre più forti del girone, consolidando un percorso iniziato con il primo successo ottenuto in trasferta contro l'AlbinoLeffe a Zanica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muro Consiglio: Dolomiti Bellunesi e Trento si fermano sullo 0-0 Notizie correlate Playoff Primavera 4: Dolomiti Bellunesi travolta dal 4-0 della GianaL’Under 19 della Dolomiti Bellunesi affronta un momento di estrema difficoltà nel percorso dei playoff di Primavera 4, dopo la pesante sconfitta... Inter U23 ko a Monza: la Dolomiti Bellunesi passa 2-1Allo U-Power Stadium di Monza, l’Inter U23 cade 2-1 contro la Dolomiti Bellunesi nella 33ª giornata del Girone A di Serie C.