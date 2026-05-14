Da otto mesi, Bedin sta attraversando l’Italia senza denaro, partendo dalle Dolomiti Bellunesi e arrivando nel Gargano. La sua avventura è iniziata nel bivacco situato sulle montagne e ha proseguito lungo diverse regioni, senza utilizzare mezzi di trasporto o risorse economiche. La sua percorrenza coinvolge vari ambienti e paesaggi italiani, documentando un viaggio lungo e senza soste finanziarie.

Dal bivacco Bedin sulle Dolomiti fino al Gargano. È il tragitto percorso fino ad oggi da Bedin, un ragazzo di 23 anni originario di Siena che da otto mesi vive in cammino, insieme al suo zaino da circa venti chili e a una bandiera tricolore che raccoglie le firme e le dediche delle persone che incontra lungo il cammino. È partito dalle Dolomiti bellunesi, proprio dal bivacco che porta il suo nome. Da lì ha iniziato a scendere attraverso la penisola a piedi e in autostop, affidandosi completamente alla gentilezza e all’ospitalità di sconosciuti. Nelle ultime settimane il suo viaggio lo ha portato sul Gargano, tra Monte Sant’Angelo e Vieste, dove si è fermato per qualche giorno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dalle Dolomiti Bellunesi al Gargano: la storia di Bedin che da otto mesi attraversa l’Italia senza soldi

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