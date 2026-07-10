Novak Djokovic ha commentato il suo incontro con Sinner, dicendo di essere stato completamente sopraffatto dal livello dell’avversario. Ha spiegato di aver avuto poche possibilità di reagire, trovandosi spesso un mezzo passo indietro su ogni colpo. Djokovic ha definito il risultato come una “bella batosta” e ha riconosciuto che Sinner era chiaramente di un livello superiore.

“È stata una bella batosta e non c’era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi. Lui era semplicemente di un livello o più superiore al mio. Tutto qui. Davvero non c’era molto che potessi fare in campo”. Così Novak Djokovic ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. “Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo né abbastanza equilibrato per affrontarlo. Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma – ha aggiunto -. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all’inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Djokovic sbalordito dal livello di Sinner: “Davvero, non c’era molto che potessi fare in campo. È stata una bella batosta”

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Djokovic vince contro Sinner Domenica sarà lui a sfidare Alcaraz in finale

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