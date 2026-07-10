Wimbledon Djokovic | Oggi bella batosta Sinner era dominante

"È stata una bella batosta e non c'era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi.. Lui era semplicemente di un livello superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c'era molto che potessi fare in campo". Così Novak Djokovic commenta in conferenza stampa la sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma - ha aggiunto -. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all'inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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QUELLO CHE HA FATTO DJOKOVIC HA LASCIATO TUTTI SENZA PAROLE

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