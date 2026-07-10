Divieto di gabbie negli allevamenti la legge di iniziativa popolare raggiunge il traguardo delle 50mila firme | cosa succede ora

La proposta di legge di iniziativa popolare contro gli allevamenti in gabbia ha superato le 50.000 firme, raggiungendo il limite richiesto per essere esaminata dal Parlamento. Ora la proposta passerà alle valutazioni ufficiali, con l’obiettivo di vietare l’utilizzo delle gabbie negli allevamenti di animali. La raccolta firme ha coinvolto cittadini che chiedono una regolamentazione più severa per le condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi.

Obiettivo raggiunto. La proposta di legge di iniziativa popolare contro l’ allevamento degli animali in gabbia ha superato le 50mila firme necessarie per arrivare al vaglio del Parlamento. La raccolta delle adesioni è iniziata a metà marzo e ha raggiunto l’obiettivo in poco più di tre mesi, in abbondante anticipo rispetto ai sei mesi che concede la normativa. La proposta di legge è stata lanciata da Essere Animali e The Good Lobby e punta a introdurre nuove regole affinché gli allevamenti diventino progressivamente cage-free. La raccolta firme e gli endorsement illustri. La raccolta firme è ancora aperta fino al 16 settembre sull’apposita pagina del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

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Allevamenti intensivi, la chef stellata Chiara Pavan: «Vietiamo le gabbie»

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