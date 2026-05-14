Sanità pubblica e appalti raccolta firme per proposte legge di iniziativa popolare

A Muro Leccese sono state avviate due proposte di legge di iniziativa popolare che riguardano il settore sanitario e gli appalti pubblici. L’obiettivo è quello di apportare modifiche legislative per migliorare le condizioni dei cittadini italiani e di chi lavora nel settore degli appalti. Per sostenere queste iniziative, è stata avviata una raccolta firme tra i cittadini.

MURO LECCESE - Due proposte per migliorare la vita dei cittadini italiani e di milioni di persone che lavorano negli appalti. La Cgil promuove, insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile, la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare su.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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L'angolo Rosso del 13 maggio 2026

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