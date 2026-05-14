Diritti e sanità al centro delle proposte di legge di iniziativa popolare della Cgil | via alla raccolta firme
La Cgil ha avviato la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. La prima mira a modificare l’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003, concentrandosi sui diritti dei lavoratori e sugli appalti. La seconda proposta riguarda invece temi legati alla sanità, senza ulteriori dettagli specifici. La campagna di sottoscrizione è stata avviata per sostenere queste iniziative, che coinvolgono aspetti lavorativi e sanitari.
Via alla raccolta firme della Cgil per sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare. Con la prima, “I diritti non si appaltano, il sindacato chiede modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 20023 in materia di appalti e tutele dei lavoratori; la seconda proposta riguarda.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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