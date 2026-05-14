Diritti e sanità al centro delle proposte di legge di iniziativa popolare della Cgil | via alla raccolta firme

La Cgil ha avviato la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. La prima mira a modificare l’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003, concentrandosi sui diritti dei lavoratori e sugli appalti. La seconda proposta riguarda invece temi legati alla sanità, senza ulteriori dettagli specifici. La campagna di sottoscrizione è stata avviata per sostenere queste iniziative, che coinvolgono aspetti lavorativi e sanitari.

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